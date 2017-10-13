Спад ВВП Азербайджана в январе-сентябре составил 0,6%, ненефтяной сектор вырос на 2,5% - Госкомстат

Спад ВВП Азербайджана в январе-сентябре 2017 года составил 0,6%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 50 млрд 67,3 млн манатов.

Рост ненефтяного ВВП в январе-сентябре 2017 года составил 2,5%, до 31 млрд 327,2 млн манатов.

Спад нефтяного ВВП за отчетный период составил 6,5%, в номинальном выражении составив 18 млрд 740,1 млн манатов.

В структуре ВВП 40,2% пришлось на промышленность, 10,4% - на сферу торговли и ремонта автотранспортных средств, 8,7% - на строительство, 6,9% - на транспорт и складское хозяйство, 5,9% - на АПК, 2,5% - на бытовые услуги и на услуги по размещению туристов, 1,7% - сферу информации и связи, 16,3% - на другие сферы, 7,4% - на налоги.

ВВП на душу населения за январь-сентябрь 2017 года составил 5,149 тыс. манатов (спад на 1,6%).

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует экономический рост на уровне 1%.

В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,1%.

А.Азизов