20 человек пострадали при обрушении строительных лесов в Кировской области, возбуждено уголовное дело - СКР

Следственные органы СУ СКР по Кировской области возбудили уголовное дело по факту обрушения строительных лесов при производстве работ на терминале "Транснефти" в селе Лазарево Уржумского района, сообщает региональное СУ СКР.
По предварительным данным, 13 октября около 12:00 мск на территории линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Лазарево" АО "Транснефть - Прикамье", на резервуаре для горюче-смазочных материалов объемом 50 тысяч тонн, высотой до купола 24 метра, рабочие проводили внутреннюю обработку стен. Во время осуществления работ произошло обрушение строительных лесов.
"По предварительным данным, пострадало 20 человек, с повреждениями различной степени тяжести они госпитализированы в Уржумскую центральную районную больницу, 1 доставлен санавиацией в город Киров", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия.
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