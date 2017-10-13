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ТЭК 13.10.2017 17:25

Добыча нефти в Азербайджане в январе-сентябре сократилась на 8%, газа - на 5,3% - Госкомстат

Добыча нефти в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года составила 28 млн 792,8 тыс. тонн нефти, что на 8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном комитете по статистике.

По данным Госкомстата, объем добычи товарной нефти в стране в январе-сентябре 2017 года составил 28 млн 755,4 тыс. тонн (спад на 3,4%).

Добыча газа за январь-сентябрь 2017 года в Азербайджане составила 21 млрд 91 млн кубометров (спад на 5,3%). При этом товарного газа за отчетный период в республике было добыто 13 млрд 509,7 млн кубометров (спад на 4,1%).

В 2016 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41 млн 29,5 тыс. тонн, газа - 29 млрд 331,3 млн кубометров.

Минэнерго Азербайджана добычу нефти в 2017 году прогнозирует на уровне 40 млн тонн, газа - 29 млрд 561 млн кубометров.

А.Азизов

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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]