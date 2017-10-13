Добыча нефти в Азербайджане в январе-сентябре сократилась на 8%, газа - на 5,3% - Госкомстат

Добыча нефти в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года составила 28 млн 792,8 тыс. тонн нефти, что на 8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном комитете по статистике.
По данным Госкомстата, объем добычи товарной нефти в стране в январе-сентябре 2017 года составил 28 млн 755,4 тыс. тонн (спад на 3,4%).
Добыча газа за январь-сентябрь 2017 года в Азербайджане составила 21 млрд 91 млн кубометров (спад на 5,3%). При этом товарного газа за отчетный период в республике было добыто 13 млрд 509,7 млн кубометров (спад на 4,1%).
В 2016 году добыча нефти в Азербайджане, включая газовый конденсат, составила 41 млн 29,5 тыс. тонн, газа - 29 млрд 331,3 млн кубометров.
Минэнерго Азербайджана добычу нефти в 2017 году прогнозирует на уровне 40 млн тонн, газа - 29 млрд 561 млн кубометров.
А.Азизов
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