Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-сентябре составил 1,5% ВВП

Дефицит госбюджета Азербайджана за январь-сентябрь 2017 года составил 738,6 млн манатов или 1,5% ВВП, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве финансов.

Согласно оперативным данным Минфина, за январь-сентябрь доходы госбюджета Азербайджана составили 12 млрд 45,1 млн манатов, расходы - 12 млрд 783,7 млн манатов.

При этом в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета выросли на 19,2%, тогда как расходы увеличились на 20,3%.

Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 766 млн манатов, расходы - 17 млрд 941 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется в 1 млрд 175 млн манатов или 1,8% ВВП.

А.Азизов