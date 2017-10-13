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Дальнее зарубежье 13.10.2017 17:38

Эстонский дипломат Клаар сменит немца Зальбера на посту спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе

Страны ЕС в пятницу приняли решение о назначении дипломата из Эстонии Тойво Клаара новым спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе.

Решение принял комитет по политике и безопасности (PSC), состоящий из послов стран-членов в Брюсселе.

Т.Клаар сменит на этом посту германского дипломата Герберта Зальбера, который был назначен спецпредставителем в июле 2014 года.

Т.Клаар приступил к работе в МИД Эстонии в 1991 году, в прошлом он занимал должности гендиректора по политическим вопросам, гендиректора отдела по делам ЕС. В период 1999-2001 годов эстонский дипломат был советником по иностранным делам президента Леннарта Мери, в период 2003-2005годов был советником в министерстве обороны. С 2005 по 2010 руководил представительством Еврокомиссии в Эстонии, из которого перешел на дипломатическую службу ЕС (EEAS).

В EEAS Т.Клаар работал в группе по ресурсам и планированию, а также руководил наблюдательной миссией ЕС в Грузии.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЕС, РОССИЯ, КАВКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]