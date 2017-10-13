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Культура 13.10.2017 17:40

Азербайджан характеризуют толерантность и разнообразие – глава представительства ЕС в Баку

Азербайджан является идеальным местом для проведения Фестиваля Европейской толерантности «Imagine», заявил глава представительства Европейского Союза в Баку Кестутис Янкаускас.

«Основные акценты этого фестиваля направлены на пропаганду толерантности и разнообразия, что в течение веков особо ценилось и поддерживалось в Азербайджане. Поэтому Баку не случайно выбран местом проведения Фестиваля Европейской толерантности «Imagine», - подчеркнул К.Янкаускас в пятницу в Park-Cinema.

По его словам, фестиваль проходит в Баку с 12 по 20 октября.

«Я с удовольствием хочу отметить, что Баку на это время становится столицей толерантности. Фестиваль Европейской толерантности «Imagine» впервые проводится со стороны Европейского Союза в третьей стране», - отметил глава представительства ЕС в Азербайджане.

Он подчеркнул, что на фестивале представлены различные жанры культуры – кино, музыка, танцы и т.д.

В рамках фестиваля «Imagine» пройдет демонстрация 34 фильмов, пройдут 9 сессионных дебатов с участием известных деятелей кино из Бельгии, Латвии, Литвы, Польши, Израиля, Азербайджана. Также будут организованы концерты, семинары и театральное представление.

Р.Бабаев

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Тэги: ЕС, ФЕСТИВАЛЬ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]