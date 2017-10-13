Азербайджан характеризуют толерантность и разнообразие – глава представительства ЕС в Баку

Азербайджан является идеальным местом для проведения Фестиваля Европейской толерантности «Imagine», заявил глава представительства Европейского Союза в Баку Кестутис Янкаускас.

«Основные акценты этого фестиваля направлены на пропаганду толерантности и разнообразия, что в течение веков особо ценилось и поддерживалось в Азербайджане. Поэтому Баку не случайно выбран местом проведения Фестиваля Европейской толерантности «Imagine», - подчеркнул К.Янкаускас в пятницу в Park-Cinema.

По его словам, фестиваль проходит в Баку с 12 по 20 октября.

«Я с удовольствием хочу отметить, что Баку на это время становится столицей толерантности. Фестиваль Европейской толерантности «Imagine» впервые проводится со стороны Европейского Союза в третьей стране», - отметил глава представительства ЕС в Азербайджане.

Он подчеркнул, что на фестивале представлены различные жанры культуры – кино, музыка, танцы и т.д.

В рамках фестиваля «Imagine» пройдет демонстрация 34 фильмов, пройдут 9 сессионных дебатов с участием известных деятелей кино из Бельгии, Латвии, Литвы, Польши, Израиля, Азербайджана. Также будут организованы концерты, семинары и театральное представление.

Р.Бабаев