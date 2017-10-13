Азербайджан до 2020г рассчитывает привлечь $3,1 млрд на ЮГК

Азербайджану до 2020 года необходимо привлечь $3,1 млрд для финансирования своей доли в проекте "Южный газовый коридор", заявил генеральный директор ЗАО "Cаnub Qaz Dehlizi" (CQD) Афган Исаев на Международном нефтяном саммите Argus-2017 в пятницу в Баку.

"Помимо привлеченного до сих пор финансирования доли Азербайджана в проекте ЮГК, ЗАО "CQD" потребуется привлечь еще $3,1 млрд до 2020 года на эти цели", - сказал А.Исаев в пятницу на Международном нефтяном саммите Argus-2017 в Баку.

По его словам, CDQ в настоящее время продолжает переговоры с международными финансовыми институтами, коммерческими банками по привлечению кредитов. В частности, с Азиатским банком развития на $524 млн для проекта "Шах-Дениз", с немецким агентством Hermes - до $1,5 млрд на проекты "Шах-Дениз" и TANAP, с Европейским банком реконструкции и развития - $500 млн, с Европейским инвестиционным банком - $500 млн для проекта "TANAP", с четырьмя банками - на $750 млн в рамках гарантии агентства MIGA.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта составляет $41,5 млрд, из которых $11,8 млрд – доля Азербайджана.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Н.Аббасова