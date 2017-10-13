МВФ ожидает прогресса в переговорах с Украиной в ближайшие дни

Международный валютный фонд (МВФ) продолжает переговоры с властями Украины относительно выполнения требований очередного пересмотра программы EFF и ожидает прогресса в ближайшие дни, сообщил глава Европейского департамента МВФ Пол Томсон.

"Мы продолжаем переговоры относительно того, как завершить очередной пересмотр, и ожидаю, что прогресс будет достигнут в ближайшие дни", - сказал П.Томсон на пресс-конференции в Вашингтоне в пятницу.