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СНГ 13.10.2017 20:31

МВФ ожидает прогресса в переговорах с Украиной в ближайшие дни

Международный валютный фонд (МВФ) продолжает переговоры с властями Украины относительно выполнения требований очередного пересмотра программы EFF и ожидает прогресса в ближайшие дни, сообщил глава Европейского департамента МВФ Пол Томсон.

"Мы продолжаем переговоры относительно того, как завершить очередной пересмотр, и ожидаю, что прогресс будет достигнут в ближайшие дни", - сказал П.Томсон на пресс-конференции в Вашингтоне в пятницу.

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Тэги: УКРАИНА, МВФ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]