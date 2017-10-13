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Дальнее зарубежье 13.10.2017 20:49

Власти Норвегии сообщили о планах укрепить оборону вблизи российской границей

Норвегия планирует провести передислокацию войск и укрепить оборону в северном районе Порсангер вблизи норвежско-российской границы, сообщают в пятницу западные СМИ.

Министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде в пятницу заявила, что военное командование направит в этот район дополнительный батальон численностью около 400 бойцов.

Данные меры направлены на то, чтобы быть готовыми отразить возможную военную агрессию, отметили в Минобороны страны, не уточнив, от какой страны, по мнению норвежской стороны, может исходить потенциальная опасность.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, РОССИЯ, ОБОРОНА, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]