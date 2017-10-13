Сборная России по футболу в ноябре проведет контрольные матчи с Аргентиной и Испанией - РФС

Российский футбольный союз (РФС) официально сообщил о достигнутых договоренностях о проведении контрольных матчей сборной России с национальными командами Аргентины и Испании.

Как сообщается на сайте РФС, 11 ноября сборная России сыграет с Аргентиной, 14 ноября - с Испанией. Обе встречи пройдут в России. Где именно и во сколько они начнутся, РФС проинформирует дополнительно.

Отмечается, что этими играми сборная России завершит программу контрольных матчей в 2017 году. В товарищеских матчах она участвует в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, который пройдет в России.