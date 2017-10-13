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Спорт 13.10.2017 21:07

Сборная России по футболу в ноябре проведет контрольные матчи с Аргентиной и Испанией - РФС

Российский футбольный союз (РФС) официально сообщил о достигнутых договоренностях о проведении контрольных матчей сборной России с национальными командами Аргентины и Испании.

Как сообщается на сайте РФС, 11 ноября сборная России сыграет с Аргентиной, 14 ноября - с Испанией. Обе встречи пройдут в России. Где именно и во сколько они начнутся, РФС проинформирует дополнительно.

Отмечается, что этими играми сборная России завершит программу контрольных матчей в 2017 году. В товарищеских матчах она участвует в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, который пройдет в России.

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Тэги: РОССИЯ, ФУТБОЛ, СБОРНАЯ, МАТЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]