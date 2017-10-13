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Бизнес и законодательство 13.10.2017 21:45

Украина подала в ВТО новый иск к России

Украина направила требование о консультациях с Россией во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с ограничениями импорта украинской продукции с российской стороны, сообщило министерство экономического развития и торговли страны.

"На протяжении 2013-2015 гг. Россия применила ряд ограничительных мер в отношении импорта соков, пива, кондитерской продукции, обоев украинского происхождения", - сообщили в министерстве.

По мнению украинской стороны, ограничение импорта продукции не отвечает обязательствам России перед ВТО, а также положениям ряда соглашений, в частности, Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, соглашения об упрощении процедур торговли, соглашения о технических барьерах в торговли и соглашения о применении санитарных и фитосанитарных мер, объяснил МЭРТ.

Согласно процедуре, РФ должна в течение 10 дней направить ответ на полученное требование. После подтверждения готовности российской стороны выступить в консультациях будет согласовано время и место их проведения.

В ВТО рассматриваются четыре спора между Украиной и Россией: в двух Украина выступает истцом, еще в двух - ответчиком.

В одном из украинских исков речь идет о железнодорожном сообщении и вагонах, решение по нему ожидается в апреле 2018 года. Второй иск Украины касается запрета транзита, и дело движется медленно.

Среди исков в ВТО, которые подала Россия к Украине, первое дело - об антидемпинговых мерах в отношении импорта нитрата аммония - находится в стадии рассмотрения спора. Решения по нему можно ожидать не ранее первого квартала следующего года. Второе дело - комплексный иск РФ против Украины относительно санкций и массы прочих ограничений.

Москва оспаривает более 10 законодательных и нормативных актов, принятых в течение последних трех лет президентом, правительством, парламентом, министерствами и СНБО Украины в отношении России (речь идет, в частности, о запрете ввоза в Украину российских товаров, эмбарго на российские фильмы и телепрограммы и т.п.)

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ВТО, ИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]