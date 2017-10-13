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Дальнее зарубежье 13.10.2017 19:44

Трамп не выйдет из соглашения по иранскому атому, но отметит, что оно противоречит интересам США - Тиллерсон

Президент США Дональд Трамп не станет заявлять о выходе из соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников, заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, глава госдепа пояснил, что Д.Трамп в то же время подчеркнет, что это соглашение противоречит национальным интересам США.

По словам Р.Тиллерсона, Д.Трамп не намерен признавать, что Иран выполняет все пункты соглашения с "шестеркой".

Ожидается, что позже в пятницу Д.Трамп выступит с речью о своей стратегии в отношении Ирана.

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Тэги: ГОСДЕП, ИРАН, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]