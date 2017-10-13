Трамп не выйдет из соглашения по иранскому атому, но отметит, что оно противоречит интересам США - Тиллерсон

Президент США Дональд Трамп не станет заявлять о выходе из соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников, заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, глава госдепа пояснил, что Д.Трамп в то же время подчеркнет, что это соглашение противоречит национальным интересам США.
По словам Р.Тиллерсона, Д.Трамп не намерен признавать, что Иран выполняет все пункты соглашения с "шестеркой".
Ожидается, что позже в пятницу Д.Трамп выступит с речью о своей стратегии в отношении Ирана.
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