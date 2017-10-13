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Дальнее зарубежье 13.10.2017 20:01

Трамп намерен ввести санкции против Корпуса Стражей Исламской революции - Тиллерсон

Президент США Дональд Трамп намерен объявить о намерении ввести санкции против членов Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По сообщению агентства "Блумберг", глава госдепа пояснил, что Д.Трамп намерен отдать соответствующее распоряжение Минфину США.

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ, КСИР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]