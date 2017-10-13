Трамп намерен ввести санкции против Корпуса Стражей Исламской революции - Тиллерсон

Президент США Дональд Трамп намерен объявить о намерении ввести санкции против членов Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По сообщению агентства "Блумберг", глава госдепа пояснил, что Д.Трамп намерен отдать соответствующее распоряжение Минфину США.