Трамп называет соглашение с Ираном по атому одним из худших соглашений в истории США

Соглашение по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников - одно из худших договоренностей в истории США, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Это соглашение стало одним из худших соглашений, в которых США довелось принять участие", - сказал он, выступая в Вашингтоне.

По словам Д.Трампа, соглашение оставляет у Ирана возможность при желании быстро возобновить работу над ядерным оружием.

"Что сделано, то сделано, и потому мы находимся в нынешней ситуации", - добавил он.