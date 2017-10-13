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Дальнее зарубежье 13.10.2017 21:14

Тегеран пообещал решительный ответ на любые действия США против Корпуса стражей Исламской революции

Министерство иностранных дел Ирана пообещало дать решительный ответ на любые действия США против вооруженных сил Ирана и, в частности, Корпуса стражей Исламской революции, сообщает в пятницу "Пресс ТВ".

"На любые действия, направленные против вооруженных сил Ирана, в том числе против Корпуса стражей Исламской революции, Иран даст решительный и надлежащий ответ", - говорится в сообщении МИД Ирана.

В МИД Ирана заявили, что продолжение подобной политики США в отношении Ирана станет "исторической стратегической ошибкой". В иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Тегеран намерен сохранять и развивать свой оборонительный потенциал.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить о намерении ввести санкции против членов КСИР.

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Тэги: ИРАН, США, АРМИЯ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]