Тегеран пообещал решительный ответ на любые действия США против Корпуса стражей Исламской революции

Министерство иностранных дел Ирана пообещало дать решительный ответ на любые действия США против вооруженных сил Ирана и, в частности, Корпуса стражей Исламской революции, сообщает в пятницу "Пресс ТВ".

"На любые действия, направленные против вооруженных сил Ирана, в том числе против Корпуса стражей Исламской революции, Иран даст решительный и надлежащий ответ", - говорится в сообщении МИД Ирана.

В МИД Ирана заявили, что продолжение подобной политики США в отношении Ирана станет "исторической стратегической ошибкой". В иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Тегеран намерен сохранять и развивать свой оборонительный потенциал.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить о намерении ввести санкции против членов КСИР.