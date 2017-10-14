Генсек ООН надеется на сохранение сделки по Ирану после отказа президента США подтвердить Конгрессу ее выполнение Тегераном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на сохранение сделки по Ирану после отказа президента США подтвердить Конгрессу ее выполнение Тегераном, сообщил официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь неоднократно заявлял, что принятие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) было очень важным достижением для консолидации режима ядерного нераспространения и укрепления глобального мира и безопасности", - говорится в заявлении С.Дюжаррика.

"Он очень надеется, что он (СВПД) будет сохранен", - отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу Д.Трамп объявил, что не будет сертифицировать достигнутое его предшественником Бараком Обамой соглашение с Ираном. Американский президент подчеркнул также, что готов в любой момент расторгнуть данное соглашение, которое, по его мнению, является одним из самых невыгодных для США в истории.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране - к Совместному всеобъемлющему плану действий.