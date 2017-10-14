В Киргизии наступил день тишины перед президентскими выборами

На президентских выборах в Киргизии завершилась предвыборная агитация и наступил день тишины, 15 октября страна будет впервые выбирать главу государства в определенные Конституцией сроки.
Как сообщили "Интерфаксу" в ЦИК Киргизии, с 00:00 на всех телевизионных и радиоканалах должна прекратиться трансляция всех предвыборных роликов, печатные и Интернет-СМИ не могут размещать агитационные материалы, кандидатам на пост главы государства запрещена любая агитационная деятельность.
Вместе с тем запрет на агитацию не касается наружной рекламы, она не будет демонтирована с улиц городов и сел, но при этом запрещено размещать дополнительные рекламные щиты, раздавать листовки, также как и проводить устную агитацию за кандидата на улице.
"За нарушение дня тишины в отношении кандидатов, их агитаторов будут приняты соответствующие меры", - отметили в ЦИК Киргизии.
По оценке комиссии, важность предстоящих выборов заключается в том, что впервые республика выбирает президента в определенные для этого Конституцией сроки, спустя шесть лет после избрания действующего главы государства Алмазбека Атамбаева.
В свою очередь эксперты в Киргизии считают, что агитационная кампания в Киргизии впервые за все время проведения выборов отличалась обилием политической рекламы, захватившей социальные сети, а также сопровождалась использованием так называемого "черного пиара" и наибольшим количеством скандалов, связанных с именами кандидатов.
На пост главы Киргизии претендуют 11 кандидатов, среди них одна женщина.
После объявления даты проведения выборов с заявлениями о намерении баллотироваться в президенты выступили 59 претендентов, но только 13 из них были зарегистрированы. Остальные выбыли из борьбы по разным причинам, в том числе из-за наличия судимости или нарушений требований законодательства при сборе подписей в свою поддержку, что произошло с осужденным за коррупцию лидером оппозиционной парламентской фракции "Ата-Мекен" Омурбеком Текебаевым.
Незадолго до выборов из списка 13 кандидатов были исключены еще двое: сопредседатель партии "Ата-Журт" Камчибек Ташиев и лидер оппозиционной парламентской фракции "Онугуу - Прогресс" Бакыт Торобаев.
К.Ташиев снял свою кандидатуру в пользу кандидата от пропрезидентской Социал-демократической партии, экс-премьера Сооронбая Жээнбекова. Б.Торобаев отказался от участия в выборах в пользу оппозиционного кандидата, также бывшего премьера Омурбека Бабанова. В середине сентября политики заявили о создании тандема "Бабанов - президент, Торобаев - премьер-министр".
К.Ташиев и Б. Торобаев объявили об отказе от дальнейшей борьбы уже после того, как были отпечатаны бюллетени для голосования. Две фамилии будут вычеркнуты из бюллетеня специальным маркером, чтобы автоматическая считывающая урна (АСУ), которая используется для голосования, не посчитала его испорченным.
12 октября от участия в выборах отказался бывший генеральный прокурор Азимбек Бекназаров, но его фамилия не будет вычеркнута, так как по закону за три дня до выборов он уже не имел права снимать свою кандидатуру.
АСУ были внедрены в Киргизии с 2015 года, также как биометрическая идентификация избирателей, что должно исключать возможность фальсификации результатов выборов.
Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.
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