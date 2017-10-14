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Дальнее зарубежье 14.10.2017 12:10

Макрон заверил Рухани, что европейские страны не намерены отказываться от сделки по атому

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Хасаном Рухани заявил о готовности европейских стран продолжать выполнение соглашения по атому, заключенного Тегераном с "шестеркой" международных посредников.

"Президент напомнил, что позиция США не приведет к упразднению соглашения по иранскому атому, и что Франция, ее европейские партнеры вместе со всеми сторонами будут продолжать выполнять свои обязательства", - говорится в сообщении Елисейского дворца, опубликованном по итогам разговора.

Э.Макрон также сообщил, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ближайшие недели посетит Иран, чтобы обсудить ядерную проблему с иранским министром иностранных дел Джавадом Зарифом.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]