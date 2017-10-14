Шериф Лас-Вегаса сообщил, что в медучреждениях все ещё находятся 45 пострадавших в результате стрельбы на концерте в ночь на 2 октября

В медицинских учреждениях находятся еще 45 пострадавших в результате массовой стрельбы в американском Лас-Вегасе, некоторые из них остаются в критическом состоянии, сообщил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.
По словам полицейского, "в результате инцидента было зарегистрировано 546 пострадавших, и них 501 выписан из медицинских учреждений".
"Некоторые из тех, кто все еще находится в больницах, остаются в критическом состоянии", - отметил Дж.Ломбардо.
В ночь на 2 октября в Лас-Вегасе Стивен Пэддок открыл стрельбу из гостиницы по посетителям концерта под открытым небом. 59 человек погибли, более 570 человек получили ранения. Сам С.Пэддок, по сообщению полиции, застрелился до того, как стражи порядка ворвались в его номер.
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