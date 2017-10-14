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СНГ 14.10.2017 11:05

Юлия Тимошенко объявила президента Украины Петра Порошенко главным выгодополучателем в деле о коррупции в Минобороны страны

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, во время интервью в прямом эфире местного телеканала NewsOne 13 октября, обвинила президента Украины Петра Порошенко в причастности к коррупционным сделкам, связанным с закупками топлива для Минобороны, сообщается на сайте партии "Батькивщина".

"Все знают, что пятимиллиардные контракты не подписываются ни министром обороны, ни его заместителем, ни тем более - каким-то руководителем департамента Минобороны. Точно все политики знают, кто подписывает контракты на 5 млрд. И это - президент Украины", прокомментировала Ю.Тимошенко скандал с задержанием Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) Игоря Павловского и Владимира Гулевича.

ЮТимошенко высказала уверенность, что таким образом нашли не реальных коррупционеров, а очередных подставных лиц, на которых можно повесить все обвинения. Позже лидер "Батькивщины" прямо заявила, что именно "президент является заказчиком этого миллиардного контакта и именно он проводит такие сделки и отмывает огромные деньги из бюджета на фиктивные контракты для обеспечения армии".

По её словам война на востоке Украины может закончиться только тогда, когда П.Порошенко покинет пост президента, который и является главным выгодополучателем от происходящего в стране.

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Тэги: УКРАИНА, ТИМОШЕНКО, ПОРОШЕНКО, НАБУ, КОРРУПЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]