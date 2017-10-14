Бюллетень на выборах президента Киргизии содержит 13 фамилий, двух снявшихся кандидатов вычеркнут из него вручную специальным маркером

В окончательном списке кандидатов на пост президента Киргизии 11 фамилий, но в бюллетень для голосования 15 октября включено 13 претендентов, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе ЦИК республики.

По словам собеседника агентства, фамилии двух кандидатов из ранее зарегистрированного списка Камчыбека Ташиева и Бакыта Торобаева, которые отказались от предвыборной борьбы, будут вычеркнуты из бюллетеня для голосования вручную специальным маркером.

Представитель пресс-службы сказал, что оба кандидата успешно прошли все стадии процесса регистрации, но сняли свои кандидатуры уже тогда, когда были утверждены и отпечатаны бюллетени для голосования. "Нарушения закона в этом нет, кандидаты отказались от дальнейшего участия в выборах в установленные законом сроки, но позже, чем были отпечатаны бюллетени, поэтому их фамилии остались, но будут вычеркнуты", - добавил собеседник агентства.

Он пояснил, что сопредседатель партии "Ата-Журт" Камчибек Ташиев снял свою кандидатуру в пользу кандидата от пропрезидентской Социал-демократической партии, экс-премьера Сооронбая Жээнбекова. Лидер оппозиционной парламентской фракции "Онугуу - Прогресс" Бакыт Торобаев отказался от участия в выборах в пользу оппозиционного кандидата, также бывшего премьера Омурбека Бабанова. В середине сентября политики заявили о создании тандема "Бабанов - президент, Торобаев - премьер-министр".

12 октября от участия в выборах отказался бывший генеральный прокурор республики Азимбек Бекназаров, но его фамилия не будет вычеркнута в бюллетене, так как по закону за три дня до выборов он уже не имел права снимать свою кандидатуру.

Выборы президента Киргизии состоятся 15 октября, в субботу по всей республике объявлен день тишины.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства А.Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.