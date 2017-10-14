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СНГ 14.10.2017 12:34

Россия подписала конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции, предусматривающую уголовную ответственность

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о подписании от имени РФ конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения, сообщил в субботу официальный сайт правительства.

"Конвенция Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения, подписана от имени Российской Федерации 28 октября 2011 года в Москве. Ратификация Конвенции будет способствовать активизации межгосударственных механизмов защиты населения от рисков, связанных с оборотом фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий", - говорится в постановлении от 7 октября 2017 года №1222.

Документ, как сообщается, внесен МИД и Минздравом России в соответствии с распоряжением президента России от 27 октября 2011 года. В настоящее время конвенция подписана 27 странами и ратифицирована Испанией, Венгрией, Молдовой, Гвинеей, Арменией, Албанией, Бельгией, Францией, Буркина-Фасо, Турцией, Украиной. Она вступила в силу с 1 января 2016 года.

Конвенцией, в частности, предусматривает уголовную ответственность за фальсификацию медицинской продукции, в том числе за производство, хранение и предложения по ее реализации, а также подделку соответствующей документации и упаковочных материалов. В рамках подготовки к ратификации в законодательство РФ внесены изменения, позволяющие оперативно выявлять и своевременно изымать из оборота фальсифицированную фармацевтическую и медицинскую продукцию.

Подписанным постановлением принято решение о представлении президенту РФ Конвенции для внесения на ратификацию в Государственную Думу.

Ратификация "будет способствовать активизации межгосударственных механизмов защиты населения от рисков, связанных с оборотом фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий", говорится в документе.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОНВЕНЦИЯ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]