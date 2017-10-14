Украина станет членом НАТО - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украина присоединится к НАТО.

"Украина обязательно станет членом Альянса", - сказал П.Порошенко во время провозглашения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея им.Ивана Богуна в субботу в Киеве.

П.Порошенко также заявил, что не допустит потери Украиной независимости. "Как президент, как верховный главнокомандующий гарантирую, что не допущу повторения ошибок столетней давности", - сказал президент.

"Независимость тогда потеряли не военные. Ее потеряли политики, которым не хватило ответственности объединиться перед внешней угрозой. Что касается нынешней политической элиты, то не все, похоже, читали учебники по истории. Однако в моей команде очень хорошо изучили ее уроки", - сказал П.Порошенко.

Кроме того, президент Украины сообщил, что передаст армии очередную партию оружия и техники.