Украина станет членом НАТО - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украина присоединится к НАТО.
"Украина обязательно станет членом Альянса", - сказал П.Порошенко во время провозглашения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея им.Ивана Богуна в субботу в Киеве.
П.Порошенко также заявил, что не допустит потери Украиной независимости. "Как президент, как верховный главнокомандующий гарантирую, что не допущу повторения ошибок столетней давности", - сказал президент.
"Независимость тогда потеряли не военные. Ее потеряли политики, которым не хватило ответственности объединиться перед внешней угрозой. Что касается нынешней политической элиты, то не все, похоже, читали учебники по истории. Однако в моей команде очень хорошо изучили ее уроки", - сказал П.Порошенко.
Кроме того, президент Украины сообщил, что передаст армии очередную партию оружия и техники.
Армения подвергла снайперскому обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Азербайджан и Совет Европы должны продолжать диалог - глава представительства ЕС в Баку
Президент Болгарии выступает за сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности
Американская торговая миссия совершит визит в Азербайджан
Украина подала в ВТО новый иск к России
CQD не планирует новой эмиссии евробондов для финансирования доли Азербайджана в ЮГК - гендиректор
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 7 человек- МВД
Гражданство Вануату можно купить за биткойны
Сборная России по футболу в ноябре проведет контрольные матчи с Аргентиной и Испанией - РФС
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Бакинские школьники познакомились с творчеством Александра Тихомирова
В регионах продолжается проект «Школа обучения» для людей с ограниченными возможностями слуха и речи
В Сочи всё готово к открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов