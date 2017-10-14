Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0141 RUR   0.0295 GBR   2.2569 TRY   0.4657

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.30 Brent   56.94

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 19° Завтра 12° 20° 16 Окт 18° 17 Окт 15°

СНГ 14.10.2017 11:05

Украина станет членом НАТО - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украина присоединится к НАТО.

"Украина обязательно станет членом Альянса", - сказал П.Порошенко во время провозглашения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея им.Ивана Богуна в субботу в Киеве.

П.Порошенко также заявил, что не допустит потери Украиной независимости. "Как президент, как верховный главнокомандующий гарантирую, что не допущу повторения ошибок столетней давности", - сказал президент.

"Независимость тогда потеряли не военные. Ее потеряли политики, которым не хватило ответственности объединиться перед внешней угрозой. Что касается нынешней политической элиты, то не все, похоже, читали учебники по истории. Однако в моей команде очень хорошо изучили ее уроки", - сказал П.Порошенко.

Кроме того, президент Украины сообщил, что передаст армии очередную партию оружия и техники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО


Похожие новости


Порошенко отказывается считать закрытым "крымский вопрос" Президент Украины обсудил с послами законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом Войну на Украине остановить не удается, это тяжелейший кризис в Европе - Лукашенко Украина предложила руководству ЕС новые инициативы по стратегии сотрудничества - Порошенко Порошенко находится с рабочим визитом в США Украина стремится в "шенген" и таможенный союз ЕС - Порошенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]