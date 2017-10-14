Древние люди впервые оказались в Сибири 800 тыс. лет назад - ученый

Специалисты Института археологии и этнографии (ИАЭТ) нашли подтверждение гипотезы о том, что первобытные люди начали осваивать Сибирь около 800 тыс лет назад, сообщил директор ИАЭТ Михаил Шуньков журналистам.

По его словам, в прошедшем полевом сезоне работы были сосредоточены на изучении самого нижнего, 12-го слоя стоянки Карама на Алтае, наиболее древнего.

"Были получены новые коллекции каменных артефактов, наиболее древние в истории человечества, по своему облику они наиболее близки знаменитым олдувайским африканским находкам", - сказал он.

Установлено, что возраст находок - 800 тыс. лет, отметил он.

По его словам, заселение Сибири произошло в ходе первой волны миграции древнейших людей - "человека прямоходящего" - из Африки, которая началась около 2 млн лет назад.

"Около 800 тыс