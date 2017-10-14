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СНГ 14.10.2017 13:25

Древние люди впервые оказались в Сибири 800 тыс. лет назад - ученый

Специалисты Института археологии и этнографии (ИАЭТ) нашли подтверждение гипотезы о том, что первобытные люди начали осваивать Сибирь около 800 тыс лет назад, сообщил директор ИАЭТ Михаил Шуньков журналистам.

По его словам, в прошедшем полевом сезоне работы были сосредоточены на изучении самого нижнего, 12-го слоя стоянки Карама на Алтае, наиболее древнего.

"Были получены новые коллекции каменных артефактов, наиболее древние в истории человечества, по своему облику они наиболее близки знаменитым олдувайским африканским находкам", - сказал он.

Установлено, что возраст находок - 800 тыс. лет, отметил он.

По его словам, заселение Сибири произошло в ходе первой волны миграции древнейших людей - "человека прямоходящего" - из Африки, которая началась около 2 млн лет назад.

"Около 800 тыс

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Тэги: РОССИЯ, СИБИРЬ, АРХЕОЛОГИЯ, НАХОДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]