В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 7 человек- МВД

Семь человек пострадали в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
За сутки на территории республики было зафиксировано 87 преступлений, 16 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 42 человека.
Зафиксировано шесть фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
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