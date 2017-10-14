Тимошенко намерена баллотироваться в президенты Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поборется за пост президента Украины.

"Я больше никому не передоверю это дело. Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги", - сказала она в эфире телеканала "NewsOne".

При этом Ю.Тимошенко отметила, что ранее уже поддерживала избрание Виктора Ющенко на пост президента и Арсения Яценюка - премьер-министром, но это ни к чему не привело.

"Я не один раз доверяла лидерам страны, в том числе и свой голос для управления страной. Вы знаете, что я поддержала Ющенко на президентский пост, Яценюка - на премьерский. Я больше свой голос, голос своей команды, людей, которые нам доверяют, никому не передоверю", - заявила она.

Очередные президентские выборы должны пройти на Украине весной 2019 года.