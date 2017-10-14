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Дальнее зарубежье 14.10.2017 13:54

Трамп ставит США перед сложным выбором во внешней политике - американский сенатор

Председатель комитета сената США по международным отношениям республиканец Боб Коркер считает, что президент страны Дональд Трамп, нивелируя усилия госсекретаря Рекса Тиллерсона, ставит его перед сложным выбором, сообщает в субботу издание "Вашингтон пост".

По мнению сенатора, таким образом Д.Трамп ставит США перед необходимостью выбора между войной и обладанием Пхеньяном или Тегераном ядерным оружием.

"Когда ты убираешь почву из-под ног своего главного дипломата, ты разваливаешь все. Эффективная работа США с (Пекином) является главным ключом к тому, чтобы не оказаться перед необходимостью этого выбора. Когда ты публично кастрируешь своего госсекретаря, ты лишаешь себя такой возможности", - заявил сенатор в интервью изданию.

Наряду с этим Б.Коркер отметил, что намерен "сохранить дипломатическое решение, которое Трамп угрожает ликвидировать". "Мы не собираемся предпринимать что-либо, чтобы нарушало СВДП (Совместному всеобъемлющему плану действий - ИФ)", - заявил сенатор изданию.

Ранее в пятницу Д.Трамп объявил, что не будет сертифицировать достигнутое его предшественником Бараком Обамой соглашение с Ираном. Американский президент подчеркнул также, что готов в любой момент

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Тэги: США, КОРКЕР, ТРАМП, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]