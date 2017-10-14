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Дальнее зарубежье 14.10.2017 14:22

Погранконтроль внутри Шенгенской зоны может вводиться только в исключительных случаях - глава МВД Эстонии

Временное закрытие границ внутри Шенгенского безвизового пространства должно быть хорошо обосновано, считает глава МВД Эстонии Андрес Анвельт.

Комментируя прошедшую в пятницу в Люксембурге встречу министров внутренних дел и юстиции Евросоюза, он отметил, что разговор на ней был откровенным и прямым.

"Но, если перефразировать классика, слухи о смерти Шенгена всё же сильно преувеличены", - заявил А.Анвельт, слова которого приводит пресс-служба МВД Эстонии в субботу.

По словам министра, установление пограничного контроля тем или иным государством по соображениям внутренней безопасности является "крайней мерой", применимой только в случае, если можно доказать её необходимость партнёрам и соседям, с которыми следует координировать подобную деятельность.

В то же время он высказался за улучшение защиты внешней границы.

"Целью должно быть сохранение главной ценности Евросоюза - свободы передвижения", - подчеркнул А.Анвельт.

Министры на встрече в Люксембурге обсудили выдвинутые Европейской комиссией предложения об изменении пограничных правил Шенгена, которые привели бы порядок восстановления внутреннего пограничного контроля в соответствие с потребностями сегодняшнего дня, вызванными новыми угрозами в области внутренней безопасности и общественного порядка.

В частности, комиссией было внесено три крупных предложения.

Во-первых, предоставить государствам - членам Шенгенского договора право увеличить временный пограничный контроль с шести месяцев максимально до года.

Во-вторых, если становится ясно, что угроза за год не сократится, можно будет увеличить временный контроль внутри Шенгена ещё на два года или максимально до трёх лет. При этом подобное решение должно сопровождаться прочими внутригосударственными шагами. Например, в случае угрозы терроризма в государстве должно быть введено чрезвычайное положение.

В третьих, в случае установления пограничного контроля на срок более шести месяцев государства должны предоставлять регулярные отчёты о рисках и доказывать, что установление пограничного контроля является крайним средством.

Работа над этими вопросами продолжится в рабочей группе по вопросам границ.

"Так как речь идёт о важном проекте, касающимся безопасности Шенгенского пространства, Эстония как председатель Совета ЕС желает достичь принятия соглашения по нему как можно быстрее", - подчёркивает МВД Эстонии.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЕС-ШЕНГЕН, ИЗМЕНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]