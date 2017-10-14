Визит председателя Госдумы РФ в Сирию может состояться в первой половине 2018 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лично возглавит парламентскую делегацию, которая по приглашению сирийской стороны готова поехать в Дамаск в первой половине следующего года.

"Подтверждаю", - сказал В.Володин журналистам в субботу, отвечая на вопрос "Интерфакса", поедет ли он сам в Сирию.

Спикер уточнил, что визит может состояться в первой половине 2018 года.

Он не исключил, что к российским депутатам в этой поездке присоединятся и их европейские коллеги.

Отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса", В.Володин сказал: "Не исключено".

Что касается самого визита, то, пояснил он, было приглашение сирийского спикера. "Приглашение было принято" - добавил В.Володин.