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СНГ 14.10.2017 14:58

Визит председателя Госдумы РФ в Сирию может состояться в первой половине 2018 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лично возглавит парламентскую делегацию, которая по приглашению сирийской стороны готова поехать в Дамаск в первой половине следующего года.

"Подтверждаю", - сказал В.Володин журналистам в субботу, отвечая на вопрос "Интерфакса", поедет ли он сам в Сирию.

Спикер уточнил, что визит может состояться в первой половине 2018 года.

Он не исключил, что к российским депутатам в этой поездке присоединятся и их европейские коллеги.

Отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса", В.Володин сказал: "Не исключено".

Что касается самого визита, то, пояснил он, было приглашение сирийского спикера. "Приглашение было принято" - добавил В.Володин.

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Тэги: РОССИЯ, ВОЛОДИН, СИРИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]