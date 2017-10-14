Расходы на благоустройство Москвы за три года превысят 138 млрд рублей

Расходы бюджета столицы на благоустройство территорий, создание парков и другие мероприятия по развитию городской среды в 2018-2020 годах превысят 138 млрд рублей, следует из проекта бюджета столицы, внесенного в Мосгордуму.

Так, на реализацию программы "Моя улица" (благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах), за три года потратят 93,27 млрд рублей: 32,96 млрд рублей в 2018 году, 30,18 млрд рублей в 2019 году и 30,13 млрд рублей в 2020 году.

На организацию парков по месту жительства, создание и благоустройство озелененных территорий в 2018-2020 годах направят 12,1 млрд рублей, из которых 10,9 млрд планируется израсходовать в следующем году.

Кроме того, на благоустройство парков культуры и отдыха, музеев-усадеб и музеев-заповедников, их капитального и текущего ремонта за три года потратят из столичного бюджета 17,1 млрд рублей, в том числе 5,2 млрд рублей в 2018 году.

На развитие системы наружного освещения столицы и архитектурно-художественной подсветки зданий в 2018-2020 годах израсходуют 15,64 млрд рублей (10,01 млрд рублей в 2018 году, 3,2 млрд рублей в 2019 году, 2,42 млрд рублей в 2020 году).

Помимо этих 138 млрд рублей дополнительные средства будут выделяться на благоустройство территорий районного значения и дворовых территорий, на высадку деревьев и кустарников, содержание цветников, ремонт фасадов зданий и множество других работ по созданию комфортной городской среды.

Месяц назад в эфире радиостанции "Бизнес FM" мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что любой город должен развиваться пропорционально, финансировать и благоустройство, и строительство дорог, и метро, и образование, и здравоохранение. Он признал, что расходы на благоустройство Москвы в последние годы значительно увеличились. "Но у нас увеличилась вообще в три раза инвестпрограмма, то есть расходы на строительство дорог, развязок, тоннелей, эстакад", - подчеркнул С.Собянин.

Он ответил тем критикам, которые обвиняют московские власти в том, что деньги на благоустройство отбирают "у сирых и убогих". "Я вам скажу, откуда деньги. В свое время около 30 млрд рублей каждый год субсидировалось монополистам - энергетикам, тепловикам, водоканалу, газовикам. Для чего? Для того чтобы они не поднимали тарифы", - сказал С.Собянин.

Но, по его словам, тарифы в период с 2000 по 2010 год росли не на 5-10%, а на 20-25%. "По сути дела, в прямом смысле деньги вылетали в трубу. Мы перестали давать такого рода субсидии безадресно, зажали тарифы, они сегодня не выше инфляции", - заявил глава города. По его словам, высвобожденные деньги город теперь направляет на благоустройство.

Мэр уточнил, что при благоустройстве улиц расходы составляют примерно 10-15 тыс. рублей на кв. метр, в то время как в других регионах они доходят до 18-20 тыс. рублей. При этом расценки в Москве на 30-50% меньше, чем в других странах, сказал он.