Ракета-носитель "Союз 2.1а" вывела космический "грузовик" "Прогресс МС-07" на промежуточную орбиту, передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве.

"Прогресс МС-07" отделился от третьей ступени ракеты-носителя и взял курс на Международную космическую станцию", - объявил по громкой связи диктор в ЦУПе.

Специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС (ГОГУ РС) приступили к управлению полётом транспортного грузового корабля после его отделения от третьей ступени ракеты-носителя.

Сближение транспортного корабля "Прогресс МС-07" с МКС и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" планируется провести через двое суток после запуска в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских космонавтов - Сергея Рязанского и Александра Мисуркина.

В госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что стыковка корабля с МКС запланирована на 14:09 мск 16 октября.

Кораблю "Прогресс МС-07" предстоит доставить на МКС более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Ранее сообщалось, что запланированный на четверг пуск космического грузовика "Прогресс МС-07" к МКС на ракете "Союз-2.1а" перенесен на резервную дату - 14 октября. "Прогресс МС-07" планировалось впервые в истории пристыковать к станции всего через три часа после старта за счет полета по двухвитковой схеме. Технологию, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли, планируется отработать на грузовых кораблях, а затем применить и на пилотируемых "Союзах МС". Традиционной считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что запуск ракеты-носителя "Союз 2.1а", которая должна была вывести на орбиту космический грузовой корабль "Прогресс МС-07", был отложен в четверг в связи со срабатыванием автоматики.

На борту МКС сейчас работают два россиянина - С.Рязанский, стартовавший 28 июля, и А.Мисуркин, стартовавший в космос 12 сентября. Грузы корабля "Прогресс МС-07" должны обеспечить их дальнейший полёт.

До конца года с Байконура планируется выполнить еще один пуск по пилотируемой программе - на 17 декабря намечен пуск корабля "Союз МС-07". На орбиту должны будут отправиться россиянин космонавт Антон Шкаплеров, астронавты американец Скотт Тингл и японец Норисигэ Канаи.