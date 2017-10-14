Глава палаты депутатов Ирака заявляет о неприемлемости разделения страны

Разделение Ирака на территориальные единицы неприемлемо, оно идет вразрез с Конституцией страны, заявил спикер палаты депутатов Ирака Салим Аль-Джабури на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в субботу в Санкт-Петербурге.
"Когда положения нашей Конституции нарушаются, что касается разделения страны на какие-то территориальные единицы, эти процессы неприемлемы для иракского руководства", - сказал С.Аль-Джабури.
Он отметил, что "у Ирака есть своя Конституция, которая закрепляет принцип территориальной целостности страны, для нас это очень важно".
"Что касается Конституции, мы уважаем все те права, которые она дает для граждан Ирака, и мы в парламенте работаем над тем, чтобы обеспечить и гарантировать реализацию этих прав", - сказал С.Аль-Джабури.
Он также заявил, что "после объявления окончательной победы над террористической угрозой в Ираке идет переход на новый этап - этап восстановления экономики".
"В этой связи считаем очень важным, чтобы Россия играла важную роль в этом процессе", - отметил спикер палаты депутатов Ирака.
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