В Дагестане обезвредили самодельное взрывное устройство

Взрывотехники управления ФСБ РФ по Дагестану и регионального МВД обнаружили и уничтожили в Махачкале самодельное взрывное устройство, сообщил представитель УФСБ по республике.
"Самодельную бомбу нашли по улице Петра Первого в том же доме 29, в котором ранее находили две взрывчатки. На этот раз взрывное устройство было маленьким - мощностью 50 грамм в тротиловом эквиваленте. Но эта специальное устройство собрано с элементами магнита, чтобы можно было прикрепить ко дну автомобилей или к сиденью в салоне автотранспорта. Бомбу уничтожили на месте", - сказал собеседник агентства "Интерфакс-Юг" в субботу утром.
По его словам, бомба сработала в момент обезвреживания с помощью накладного заряда, но при этом никто не пострадал.
Как сообщалось, 5 октября в Махачкале на улице Петра Первого силовики в цокольном этаже недостроенного дома нашли два самодельных взрывных устройства общей мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство уничтожили на месте, никто не пострадал.
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