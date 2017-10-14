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СНГ 14.10.2017 17:45

В Дагестане обезвредили самодельное взрывное устройство

Взрывотехники управления ФСБ РФ по Дагестану и регионального МВД обнаружили и уничтожили в Махачкале самодельное взрывное устройство, сообщил представитель УФСБ по республике.

"Самодельную бомбу нашли по улице Петра Первого в том же доме 29, в котором ранее находили две взрывчатки. На этот раз взрывное устройство было маленьким - мощностью 50 грамм в тротиловом эквиваленте. Но эта специальное устройство собрано с элементами магнита, чтобы можно было прикрепить ко дну автомобилей или к сиденью в салоне автотранспорта. Бомбу уничтожили на месте", - сказал собеседник агентства "Интерфакс-Юг" в субботу утром.

По его словам, бомба сработала в момент обезвреживания с помощью накладного заряда, но при этом никто не пострадал.

Как сообщалось, 5 октября в Махачкале на улице Петра Первого силовики в цокольном этаже недостроенного дома нашли два самодельных взрывных устройства общей мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство уничтожили на месте, никто не пострадал.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, БОМБА, УСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]