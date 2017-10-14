Американская торговая миссия совершит визит в Азербайджан

Американская торговая миссия из представителей 14 американских комиссий посетит 16-18 октября Азербайджан.
Возглавляет миссию Американо-Азербайджанская торговая палата и Коммерческий департамент США.
Делегация, в которой представлены компании, охватывающие различные сферы торговли, проведет в Баку встречи с представителями местных деловых кругов и азербайджанского правительства, примет участие в «круглом столе», организованном Министерством экономики республики и Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
Вместе с послом США в Баку Робертом Секута торговая миссия проведет встречи в министерствах Азербайджана.
Р.Бабаев
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