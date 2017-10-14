Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0141 RUR   0.0295 GBR   2.2569 TRY   0.4657

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.30 Brent   56.94

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 19° Завтра 12° 20° 16 Окт 18° 17 Окт 15°

Бизнес и законодательство 14.10.2017 15:03

Американская торговая миссия совершит визит в Азербайджан

Американская торговая миссия из представителей 14 американских комиссий посетит 16-18 октября Азербайджан.

Возглавляет миссию Американо-Азербайджанская торговая палата и Коммерческий департамент США.

Делегация, в которой представлены компании, охватывающие различные сферы торговли, проведет в Баку встречи с представителями местных деловых кругов и азербайджанского правительства, примет участие в «круглом столе», организованном Министерством экономики республики и Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

Вместе с послом США в Баку Робертом Секута торговая миссия проведет встречи в министерствах Азербайджана.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТОРГМИССИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Торговая миссия США совершит визит в Азербайджан в середине октября

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]