Американская торговая миссия совершит визит в Азербайджан

Американская торговая миссия из представителей 14 американских комиссий посетит 16-18 октября Азербайджан.

Возглавляет миссию Американо-Азербайджанская торговая палата и Коммерческий департамент США.

Делегация, в которой представлены компании, охватывающие различные сферы торговли, проведет в Баку встречи с представителями местных деловых кругов и азербайджанского правительства, примет участие в «круглом столе», организованном Министерством экономики республики и Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

Вместе с послом США в Баку Робертом Секута торговая миссия проведет встречи в министерствах Азербайджана.

Р.Бабаев