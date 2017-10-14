Госдума и парламент Ирана рассматривают возможность создания межпарламентской комиссии - Володин

Госдума и парламент Ирана обсуждают возможность создания межпарламентской комиссии высокого уровня, заявил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.
"(Спикер Собрания Исламского Совета Ирана Али) Лариджани выступает за развитие торгово-экономических отношений по реализации крупных проектов в Иране российским бизнесом. Поэтому его предложение по сближению в рамках парламентского измерения и создания новых форм работы интересно", - заявил В.Володин журналистам в субботу.
Председатель Госдумы также отметил: "Иран предложил нам новые форматы организации работы в рамках парламентского измерения". "Возможно, это будет по аналогии с Южной Кореей - создание межпарламентской комиссии высокого уровня", - добавил В.Володин.
Он отметил, что сейчас этот вопрос будет изучаться. "Мы договорились к нему вернуться, возможно, в Исламабаде в ходе межрегиональной конференции по борьбе с терроризмом. Эта конференция должна состояться 24-26 декабря с участием парламентов Пакистана, Афганистана, Турции, Ирака, Ирана и Сирии", - сказал В.Володин.
"Возможно, мы там встретимся на полях и еще раз этот вопрос обсудим", - добавил он.
Спикер Госдумы добавил, что в случае создания такой комиссии он ее возглавит с российской стороны.
В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ходе встречи отметил, что А.Лариджани "вчера еще раз подтвердил, что с большой вероятностью приедет 4 декабря".
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