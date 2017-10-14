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Дальнее зарубежье 14.10.2017 19:13

Спикер сербской Народной скупщины выступает за возобновление работы РФ в ПАСЕ

Сербские парламентарии выступают за возвращение полномочий делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы, заявила спикер парламента Сербии Майя Гойкович.

"Мы поддерживаем РФ в тех органах, где она сейчас не представлена. Вы знаете, что в ПАСЕ парламентарии нашей страны активно выступают, чтобы российским парламентариям вернулся статус, и они могли активно включиться в работу", - сказала М.Гойкович на встрече в субботу в Санкт-Петербурге с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Спикер сербской Народной скупщины отметила, что Россия "может полностью рассчитывать на поддержку наших парламентариев по любому вопросу, который имеет важность для интересов наших государств".

В свою очередь В.Володин подчеркнул, что отношения РФ и Сербии "всегда были отношениями, основанными на взаимном доверии". "Мы можем смотреть друг другу в глаза и обсуждать любые вопросы", - подчеркнул он.

"Поэтому мы благодарны вам за вашу позицию и в ПАСЕ, и когда речь идёт о других межпарламентских структурах. Мы подчёркиваем, что эта позиция совместная", - сказал председатель Госдумы.

"В межпарламентских структурах не должно быть решений, дискредитирующих сами эти структуры и ограничивающих права делегаций", - добавил он.

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Тэги: СЕРБИЯ, РОССИЯ, ПАСЕ, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]