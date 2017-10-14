Соглашение с Ираном будет действовать, несмотря на позицию США - Матвиенко

Соглашение по ядерной сделке с Ираном не может быть расторгнуто по инициативе одной страны, оно будет продолжать действовать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Прежде всего, это международный акт, международный документ, который принят в виде резолюции Совета Безопасности (ООН). Это не двустороннее соглашение между Ираном и Соединенными Штатами, поэтому оно не может быть расторгнуто по инициативе какой-либо оной страны, оно будет безусловно продолжать действовать", - сказала она журналистам в субботу журналистам на полях Ассамблеи Межпарламентского Союза в Санкт-Петербурге.

По словам В.Матвиенко, возможность выхода США из ядерной сделки не одобряется международным сообществом, это односторонний шаг, который подвергается резкой критике.

В.Матвиенко выразила надежду, что США все-таки не примут решения о выходе из ядерной сделки.