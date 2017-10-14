Проверена боеготовность ЗРК «Бук-МБ» ПВО Азербайджана

Проверено состояние боеготовности ЗРК «Бук-МБ» Войск противовоздушной обороны Азербайджана, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

«По поручению министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова, было проверено состояние боеготовности зенитно-ракетных комплексов «Бук-МБ» Войск противовоздушной обороны», - говорится в сообщении.

В ходе выполнения задач в условиях сложных радиоэлектронных помех подразделения войск ПВО обнаружили и взяли на отслеживание высокоскоростные, малоразмерные воздушные цели условного противника и уничтожили их практическими ракетными стрельбами.

«Все задачи были успешно выполнены. Руководство Министерства обороны высоко оценило боеготовность, умение и взаимодействие личного состава», - отмечает пресс-служба ведомства.

Р.Бабаев