Проверена боеготовность ЗРК «Бук-МБ» ПВО Азербайджана

Проверено состояние боеготовности ЗРК «Бук-МБ» Войск противовоздушной обороны Азербайджана, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.
«По поручению министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова, было проверено состояние боеготовности зенитно-ракетных комплексов «Бук-МБ» Войск противовоздушной обороны», - говорится в сообщении.
В ходе выполнения задач в условиях сложных радиоэлектронных помех подразделения войск ПВО обнаружили и взяли на отслеживание высокоскоростные, малоразмерные воздушные цели условного противника и уничтожили их практическими ракетными стрельбами.
«Все задачи были успешно выполнены. Руководство Министерства обороны высоко оценило боеготовность, умение и взаимодействие личного состава», - отмечает пресс-служба ведомства.
Р.Бабаев
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