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Внутренняя политика 14.10.2017 16:43

Проверена боеготовность ЗРК «Бук-МБ» ПВО Азербайджана

Проверено состояние боеготовности ЗРК «Бук-МБ» Войск противовоздушной обороны Азербайджана, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

«По поручению министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова, было проверено состояние боеготовности зенитно-ракетных комплексов «Бук-МБ» Войск противовоздушной обороны», - говорится в сообщении.

В ходе выполнения задач в условиях сложных радиоэлектронных помех подразделения войск ПВО обнаружили и взяли на отслеживание высокоскоростные, малоразмерные воздушные цели условного противника и уничтожили их практическими ракетными стрельбами.

«Все задачи были успешно выполнены. Руководство Министерства обороны высоко оценило боеготовность, умение и взаимодействие личного состава», - отмечает пресс-служба ведомства.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМИЯ, ПВО, ЗРК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]