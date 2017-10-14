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Внешняя политика 14.10.2017 19:40

За ходом выборов в Киргизии будут наблюдать в Москве, Петербурге Минске и Баку

Первый вице-премьер Киргизии, руководитель республиканского штаба по выборам президента республики Толкунбек Абдыгулов обсудил с главой миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ Виктором Заварзиным использование новшеств в избирательной системе, сообщили в пресс-службе киргизского правительства.

"Т.Абдыгулов во время встречи с главой миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ В.Заварзиным отметил, что использование технических новшеств в избирательной системе в первую очередь направлено на проведение чистых и прозрачных выборов с соблюдением международных стандартов", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе в субботу.

В.Заварзин со своей стороны отметил, что, "по результатам мониторинга и опыта предыдущих выборов, комментарии по подготовке избирательных участков, технического и инфраструктурного оснащения, а также по подготовке самих кандидатов на пост президента Киргизии и их штаба направлены в ЦИК республики".

"Что качается самого дня голосования, то мы планируем вести наблюдение за ходом голосования на избирательных участках на территории страны, а также в загранучреждениях Киргизии за рубежом. Для этого организованы группы наблюдателей в таких городах, как Минск, Баку, Санкт-Петербург, Москва", - сказал он.

В пресс-службе правительства Киргизии также сообщили, что ранее премьер-министр республики Сапар Исаков провёл встречу с миссией наблюдателей Европейского парламента, во главе с депутатом Лаймой Андрикиене, в ходе которой стороны обсудили вопросы организации к проведению выборов президента республики.

С.Исаков отметил, что введение биометрической системы голосования позволяет избежать фактов фальсификации итогов выборов, максимально оперативно получить предварительные результаты и показать реальную явку участия населения на выборах.

Представители Европарламента со своей стороны отметили, что ЕС пристально наблюдает за ходом организации выборного процесса в стране. Они подчеркнули, что Киргизия является примером демократического государства в регионе.

В правительстве Киргизии сообщили, что в качестве международных наблюдателей за предстоящими президентскими выборами были аккредитованы 11 представителей Европарламента.

Выборы президента Киргизии состоятся 15 октября. Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ВЫБОРЫ, ПРОВЕДЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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