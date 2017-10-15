Начались выборы президента Киргизии

В Киргизии началось голосование на выборах президента республики, избирательные участки открылись 8:00 (5:00 мск) и будут работать до 20:00 (17:00 мск).

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов, среди них сразу три бывших премьер-министра - Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Темир Сариев.

Выборы проходят с применением биометрических технологий идентификации граждан и автоматических считывающих урн (АСУ) для голосования и подсчета голосов избирателей, что было впервые опробовано на парламентских выборах в октябре 2015 года.

Власти республики заявляют, что применение идентификации избирателей по биометрическим данным и голосование при помощи АСУ "исключило возможности любой фальсификации на выборах, и показало, что выборы могут быть честными без подтасовок итогов".

На выборах в Киргизии отсутствует порог явки, они признаются состоявшимися при любой активности избирателей. Победителем признается тот кандидат, кто в первом туре голосования сумеет набрать свыше половины голосов пришедших на участки избирателей. В случае отсутствия такого кандидата может быть назначен второй тур.

В республиканском штабе по проведению и подготовке выборов и в ЦИК Киргизии заявляют, что предусмотрели такую вероятность, и готовы к проведению голосования даже в два тура.

Власти Киргизии заявили, что сделали все возможное для проведения "прозрачных выборов, соответствующих всем демократическим стандартам", а также для обеспечения бесперебойной работы техники, предусмотрев на случай отключения электричества, резервные источники питания и дополнительные комплекты оборудования идентификации и АСУ на случай поломки.

Кроме того, во всех районах созданы дежурные группы, которые будут оперативно выезжать на место в случае получения сигнала о сбоях в работе техники.

Выборы проходят при усиленных мерах безопасности. МВД Киргизия заявило, что в целом обстановка в республике стабильная.