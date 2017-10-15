Возглавляемая США коалиция позволит провести эвакуацию боевиков ИГИЛ из Ракки - СМИ

Боевикам ИГИЛ и мирным жителям будет позволено покинуть город Ракка в Сирии, объявили представители возглавляемой США международной коалиции и местные власти, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Руководители местных племен, говорится в сообщении агентства, обратились с просьбой к коалиции и Сирийским демократическим силам, (СДС, альянс сил вооруженной сирийской оппозиции) которые ведут борьбу с террористами в Сирии, позволить эвакуацию, в том числе боевикам ИГИЛ, во избежание дальнейшего кровопролития.

"Поскольку нашей целью является освобождение (Ракки - ИФ), а не убийства, мы обратились к СДС позволить местным боевикам свободно выйти из города под наши гарантии", - говорится в распространенном заявлении представителей племен.

Они отметили, что эвакуация боевиков позволит спасти многочисленные жизни мирных жителей, которых боевики используют в качестве живых щитов. По имеющимся данным, в Ракке еще остаются до 4 тыс. мирных граждан.

Вместе с тем, как подчеркивает АП, договоренность не распространяется на иностранцев, воюющих на стороне боевиков, среди которых выходцы из Франции, России, Азербайджана, Индонезии и Турции.

Представители коалиции отмежевались от переговоров с боевиками, заявив, что они "не были вовлечены в переговоры по достижению соглашения, но верят, что оно позволит спасти жизни невинных граждан, и даст возможность СДС и коалиции уничтожить террористов ИГИЛ в Ракке с минимальным риском потерь среди мирного населения", цитирует АП.

От 300 до 400 боевиков до сих пор могут находиться на территории Ракки, заявил в четверг представитель международной коалиции Райан Диллон.

"Мы полагаем, что приблизительно 300-400 боевиков ИГ остаются в Ракке", - сказал Р.Диллон на пресс-конференции в Багдаде.

Он добавил, что в этом городе остаются около 4 тыс. мирных жителей.