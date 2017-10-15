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Дальнее зарубежье 15.10.2017 11:20

Северная Корея готова уничтожить врагов, угрожающих будущему нации - замспикера парламента КНДР

Зампредседателя парламента Северной Кореи Ан Дон Чхун заявил, что КНДР нацелена на решительное уничтожение всех, кто угрожает будущему нации.

"Мы видели выступление детей и российских девушек в заключение церемонии открытия 137-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС). Наша страна тоже хочет, чтобы такое будущее было. Это мир и процветание. Поэтому, чтобы добиться такого мира, всех врагов, которые могут помешать этому будущему, мы всех их решительно уничтожим", - сказал Ан Дон Чхун журналистам в субботу по окончании мероприятий МПС.

Он добавил: "Это и есть наши намерения".

Замспикера парламента КНДР также сказал журналистам, что в Санкт-Петербурге настроен полюбоваться достопримечательностями города и сделать фотографии.

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Тэги: КНДР, НАЦИЯ, ВРАГИ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]