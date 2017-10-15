Северная Корея готова уничтожить врагов, угрожающих будущему нации - замспикера парламента КНДР

Зампредседателя парламента Северной Кореи Ан Дон Чхун заявил, что КНДР нацелена на решительное уничтожение всех, кто угрожает будущему нации.
"Мы видели выступление детей и российских девушек в заключение церемонии открытия 137-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС). Наша страна тоже хочет, чтобы такое будущее было. Это мир и процветание. Поэтому, чтобы добиться такого мира, всех врагов, которые могут помешать этому будущему, мы всех их решительно уничтожим", - сказал Ан Дон Чхун журналистам в субботу по окончании мероприятий МПС.
Он добавил: "Это и есть наши намерения".
Замспикера парламента КНДР также сказал журналистам, что в Санкт-Петербурге настроен полюбоваться достопримечательностями города и сделать фотографии.
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