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Регион 15.10.2017 09:15

Трамп своими комментариями демонстрирует недостаточное владение информацией по Ирану - Лариджани

Президент США Дональд Трамп не обладает достаточным количеством информации, делая заявления по Ирану, сказал спикер парламента Ирана Али Лариджани.

"Президент Трамп много говорит, но в основном была риторика, четкого он не сказал. Я очень сожалею, что у него мало информации. Допустим, об ИГИЛ, он говорит, что Иран поддерживает ИГИЛ", - сказал А.Лариджани в субботу в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он вместе с тем отметил, что "бывший госсекретарь США сказал, что как раз США создали ИГИЛ".

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Тэги: ИРАН, СПИКЕР, США, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]