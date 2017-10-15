Трамп своими комментариями демонстрирует недостаточное владение информацией по Ирану - Лариджани

Президент США Дональд Трамп не обладает достаточным количеством информации, делая заявления по Ирану, сказал спикер парламента Ирана Али Лариджани.

"Президент Трамп много говорит, но в основном была риторика, четкого он не сказал. Я очень сожалею, что у него мало информации. Допустим, об ИГИЛ, он говорит, что Иран поддерживает ИГИЛ", - сказал А.Лариджани в субботу в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он вместе с тем отметил, что "бывший госсекретарь США сказал, что как раз США создали ИГИЛ".