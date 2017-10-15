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СНГ 15.10.2017 10:15

Глава ЦИК Киргизии надеется на спокойные выборы

Глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайдабекова выразила надежду, что президентские выборы в республике пройдут спокойно.

"Сегодня в Киргизии открылось 2 тыс. 375 участков для голосования, на всех участках все готово, чтобы граждане могли выразить свою волю и принять участие в голосовании", - заявила Н.Шайдабекова в воскресение в прямом эфире национального телевидения.

Она добавила, что все участки "обеспечены необходимой техникой для проведения биометрической идентификации граждан и подсчета голосов".

"Обеспеченность электроэнергией полная, связь налажена, надеемся, что все пройдет бесперебойно и спокойно", - подчеркнула глава ЦИК.

Она сообщила, что наблюдение за президентскими выборами в Киргизии осуществляют около 800 международных наблюдателей из 58 стран и 54 международных организаций.

"Предварительный этап подготовки к выборам они оценили хорошо, отмечая, что в Киргизии действительно предприняты усилия для достижения достоверности данных и созданы условия для свободного волеизъявления граждан", - сказала Н.Шайлдабекова.

В выборах президента Киргизии участвуют 11 кандидатов, среди них сразу три бывших премьер-министра: Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Темир Сариев.

Принять участие в голосовании на выборах президента Киргизии могут только те граждане, которые прошли биометрическую регистрацию, в уточненном списке 3 млн 25 тыс. 902 избирателей, в республике и за границей образовано 2 тыс. 375 (37 участков - за рубежом). Наибольшее количество зарубежных участков открыто в России.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЦИК, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]