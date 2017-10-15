Глава ЦИК Киргизии надеется на спокойные выборы

Глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайдабекова выразила надежду, что президентские выборы в республике пройдут спокойно.

"Сегодня в Киргизии открылось 2 тыс. 375 участков для голосования, на всех участках все готово, чтобы граждане могли выразить свою волю и принять участие в голосовании", - заявила Н.Шайдабекова в воскресение в прямом эфире национального телевидения.

Она добавила, что все участки "обеспечены необходимой техникой для проведения биометрической идентификации граждан и подсчета голосов".

"Обеспеченность электроэнергией полная, связь налажена, надеемся, что все пройдет бесперебойно и спокойно", - подчеркнула глава ЦИК.

Она сообщила, что наблюдение за президентскими выборами в Киргизии осуществляют около 800 международных наблюдателей из 58 стран и 54 международных организаций.

"Предварительный этап подготовки к выборам они оценили хорошо, отмечая, что в Киргизии действительно предприняты усилия для достижения достоверности данных и созданы условия для свободного волеизъявления граждан", - сказала Н.Шайлдабекова.

В выборах президента Киргизии участвуют 11 кандидатов, среди них сразу три бывших премьер-министра: Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Темир Сариев.

Принять участие в голосовании на выборах президента Киргизии могут только те граждане, которые прошли биометрическую регистрацию, в уточненном списке 3 млн 25 тыс. 902 избирателей, в республике и за границей образовано 2 тыс. 375 (37 участков - за рубежом). Наибольшее количество зарубежных участков открыто в России.