Глава ЦИК Киргизии надеется на спокойные выборы

Глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайдабекова выразила надежду, что президентские выборы в республике пройдут спокойно.
"Сегодня в Киргизии открылось 2 тыс. 375 участков для голосования, на всех участках все готово, чтобы граждане могли выразить свою волю и принять участие в голосовании", - заявила Н.Шайдабекова в воскресение в прямом эфире национального телевидения.
Она добавила, что все участки "обеспечены необходимой техникой для проведения биометрической идентификации граждан и подсчета голосов".
"Обеспеченность электроэнергией полная, связь налажена, надеемся, что все пройдет бесперебойно и спокойно", - подчеркнула глава ЦИК.
Она сообщила, что наблюдение за президентскими выборами в Киргизии осуществляют около 800 международных наблюдателей из 58 стран и 54 международных организаций.
"Предварительный этап подготовки к выборам они оценили хорошо, отмечая, что в Киргизии действительно предприняты усилия для достижения достоверности данных и созданы условия для свободного волеизъявления граждан", - сказала Н.Шайлдабекова.
В выборах президента Киргизии участвуют 11 кандидатов, среди них сразу три бывших премьер-министра: Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Темир Сариев.
Принять участие в голосовании на выборах президента Киргизии могут только те граждане, которые прошли биометрическую регистрацию, в уточненном списке 3 млн 25 тыс. 902 избирателей, в республике и за границей образовано 2 тыс. 375 (37 участков - за рубежом). Наибольшее количество зарубежных участков открыто в России.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны
За ходом выборов в Киргизии будут наблюдать в Москве, Петербурге Минске и Баку
В 2017 году темпы роста китайской экономики составят не ниже 6,5% - глава ЦБ КНР
Американская торговая миссия совершит визит в Азербайджан
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 7 человек- МВД
Гражданство Вануату можно купить за биткойны
Сборная России по футболу в ноябре проведет контрольные матчи с Аргентиной и Испанией - РФС
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Бакинские школьники познакомились с творчеством Александра Тихомирова
В регионах продолжается проект «Школа обучения» для людей с ограниченными возможностями слуха и речи
В Сочи всё готово к открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов