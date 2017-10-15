Отмены итогов выборов президента Киргизии никто не допустит - Атамбаев

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что никто не допустит отмены результатов выборов проходящих в воскресенье выборов нового главы республики.
"Отмены результатов выборов никто не допустит, кого народ выберет, того и выберет", - заявил А.Атамбаев в воскресение после голосования на избирательном участке.
Он добавил, что в республике созданы все условия для проведения прозрачных выборов. "Никто не знает, кто победит, в один или два тура пройдут выборы", - подчеркнул президент.
Он добавил, что "выборы, обещаю, будут честными, но кто попытается делать беспорядки - места в тюрьме всем хватит".
Отвечая на вопрос об опасениях в связи с возможными беспорядками, А.Атамбаев заявил: "сажали и будем сажать".
Президент добавил, что вчера вечером была задержана группа людей, "представитель которой договаривался с бывшим сотрудником спецслужб, кто должен был поставлять им оружие".
"Мы знаем, на чьи деньги это происходит, но те времена, когда творили, что хотели, прошли, до 1 декабря (срок истечения полномочий) у меня хватит времени дать такой урок всем, чтобы они не портили людям праздник. (...) Моя обязанность - наводить порядок, чтобы выборы прошли честно и не было беспорядков", - подчеркнул А. Атамбаев.
В воскресение в Киргизии проходят выборы президента. В них участвуют 11 кандидатов, среди них сразу три бывших премьер-министра: Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Темир Сариев. Полномочия А.Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.
Ранее со ссылкой на Госкомитет по национальной безопасности Киргизии сообщалось, что за подготовку к массовым беспорядкам во время президентских выборов задержан бывшего депутата парламента республики Казыбек Шайымбетов и его сторонники.
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