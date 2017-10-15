Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0141 RUR   0.0295 GBR   2.2569 TRY   0.4657

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.30 Brent   56.94

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 21° Завтра 19° 17 Окт 13° 18 Окт 11° 18°

СНГ 15.10.2017 13:48

Отмены итогов выборов президента Киргизии никто не допустит - Атамбаев

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что никто не допустит отмены результатов выборов проходящих в воскресенье выборов нового главы республики.

"Отмены результатов выборов никто не допустит, кого народ выберет, того и выберет", - заявил А.Атамбаев в воскресение после голосования на избирательном участке.

Он добавил, что в республике созданы все условия для проведения прозрачных выборов. "Никто не знает, кто победит, в один или два тура пройдут выборы", - подчеркнул президент.

Он добавил, что "выборы, обещаю, будут честными, но кто попытается делать беспорядки - места в тюрьме всем хватит".

Отвечая на вопрос об опасениях в связи с возможными беспорядками, А.Атамбаев заявил: "сажали и будем сажать".

Президент добавил, что вчера вечером была задержана группа людей, "представитель которой договаривался с бывшим сотрудником спецслужб, кто должен был поставлять им оружие".

"Мы знаем, на чьи деньги это происходит, но те времена, когда творили, что хотели, прошли, до 1 декабря (срок истечения полномочий) у меня хватит времени дать такой урок всем, чтобы они не портили людям праздник. (...) Моя обязанность - наводить порядок, чтобы выборы прошли честно и не было беспорядков", - подчеркнул А. Атамбаев.

В воскресение в Киргизии проходят выборы президента. В них участвуют 11 кандидатов, среди них сразу три бывших премьер-министра: Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Темир Сариев. Полномочия А.Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.

Ранее со ссылкой на Госкомитет по национальной безопасности Киргизии сообщалось, что за подготовку к массовым беспорядкам во время президентских выборов задержан бывшего депутата парламента республики Казыбек Шайымбетов и его сторонники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Атамбаев заявил об отсутствии планов занять государственную должность после ухода с поста президента Киргизии Начались выборы президента Киргизии Бюллетень на выборах президента Киргизии содержит 13 фамилий, двух снявшихся кандидатов вычеркнут из него вручную специальным маркером Атамбаев вновь заявил о навязывании Киргизии в качестве президента зарубежной "шестерки" Атамбаев выступил против отстранения кого-либо из кандидатов в президенты Киргизии от участия в выборах Президент Киргизии пообещал честные выборы, если он тоже не погибнет в ДТП

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]