В Австрии начались досрочные парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы стартовали в Австрии.
По итогам выборов станет ясно, кто станет канцлером страны. За этот пост будут бороться три основных кандидата: председатель Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристиан Керн, министр иностранных дел страны и глава Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, а также председатель Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.
В общей сложности в выборах примут участие 16 политических партий. СДПА является одной из двух самых старых партий в Австрии и известна своим программным документом, провозглашающим стремление к социал-демократии, свободе и равенству.
Второй старейшей партией Австрии является АНП, политический курс которой соответствует германскому Христианско-демократическому союзу (ХДС) и направлен на защиту консервативных ценностей.
Помимо этих двух партий, имеющих огромный вес в австрийском обществе, за места в Национальном совете поборются, в частности, партия зеленых, Австрийская свободная партия, а также основная в 2012 году NEOS - Либеральная партия Австрии.
Выборы должны были пройти осенью 2018 года, однако в мае 2017 года с предложением о проведении досрочного голосования выступил глава МИД Австрии С.Курц после недавнего распада правящей коалиции СДПА и АНП.
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