Главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи и США обсудили подготовку двухстороннего саммита

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в ходе состоявшейся телефонной беседы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудил вопросы, касающиеся предстоящей встречи президентов двух стран, сообщил МИД Южной Кореи в воскресенье.

В сообщении говорится, что стороны также коснулись "вопросов, представляющих взаимный интерес".

Беседа, как сообщил южнокорейский МИД, состоялась в ночь на воскресенье.