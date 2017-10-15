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Дальнее зарубежье 15.10.2017 12:58

Главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи и США обсудили подготовку двухстороннего саммита

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в ходе состоявшейся телефонной беседы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудил вопросы, касающиеся предстоящей встречи президентов двух стран, сообщил МИД Южной Кореи в воскресенье.

В сообщении говорится, что стороны также коснулись "вопросов, представляющих взаимный интерес".

Беседа, как сообщил южнокорейский МИД, состоялась в ночь на воскресенье.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, МИД, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]