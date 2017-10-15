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Дальнее зарубежье 15.10.2017 19:07

В Латвии растет число русских, чувствующих свою принадлежность к этой стране - опрос

Подавляющее большинство (83%) представителей нацменьшинств чувствуют очень тесную или тесную принадлежность к Латвии, что на 4% больше, чем в 2015 году, показали результаты опроса, проведенного по заказу Минкультуры республики.

По данным опроса, у русских выросло чувство принадлежности к Латвии - если в 2015 году ее чувствовали 44% русских жителей, то в этом году - 59%.

Больше людей стали отрицательно оценивать высылки латышей из Латвии в 1940-е годы. В 2015 году их оценили как не имеющие оправдания 42%, в 2017 году - 58% опрошенных.

Уменьшилась также актуальность празднования Дня Победы - в 2015 году 22% заявили, что не отмечают этот день, а в 2017 году уже 43%, отмечают социологи.

Свое отношение к НАТО положительным назвали 23% респондентов, отношение к ЕС - 53%. Хорошее мнение о России выразили 62% представителей нацменьшинств.

В опросе приняли участие 992 человека, проводил его Институт философии и социологии Латвийского университета.

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Тэги: ЛАТВИЯ, НАЦМЕНЬШИНСТВА, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]