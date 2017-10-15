В Эстонии проходят муниципальные выборы, на которых смогут проголосовать и жители страны без гражданства

В Эстонии в воскресенье начались муниципальные выборы.
Как сообщили "Интерфаксу" в республиканской избирательной комиссии, предстоит избрать 1729 депутатов в 79 местных самоуправлениях. На эти места претендует 11 тысяч 804 человека. Зарегистрированы 163 избирательных союза, семь партий с 271 списком и 59 независимых кандидатов.
В предварительном голосовании на выборах в собрания местных самоуправлений приняли участие 27,8% избирателей. Электронным путем проголосовали 186 тысяч 34 человека, что является рекордом для эстонского интернет-голосования. На избирательных участках проголосовали 120 тысяч 474 человека.
Все избирательные участки открыты с 9:00 до 20:00. В честь проведения выборов все государственные учреждения и учреждения самоуправлений, а также общественно-правовые организации вывесили государственные флаги. Государственные флаги вывешены также на всех избирательных участках.
В день выборов департамент полиции и погранохраны организует по всей Эстонии дежурства дополнительными силами, которые готовы реагировать и на сообщения в связи с нарушениями на выборах. Органы правопорядка будут следить за тем, чтобы в день выборов не проводилась активная агитация и не распространялась наружная реклама.
Впервые на нынешних выборах отдать свой голос смогут и подростки старше 16 лет. В отличие от парламентских выборов, на местных выборах могут голосовать и проживающие в Эстонии на долгосрочной основе неграждане, в основном это представители русскоговорящего населения.
В Эстонии на 1,3 млн жителей приходится около 80 тыс. лиц без гражданства.
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