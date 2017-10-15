Оппозиционный кандидат в президенты Киргизии Бабанов заявляет о серьезных нарушениях на выборах

Оппозиционный кандидат в президенты Киргизии, лидер оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов считает, что проходящие в воскресения в республике президентские выборы не являются честными.
"Сегодня нет честных выборов... (...) правоохранительные органы вмешиваются в выборы, разве это честные выборы, зачем такие проводить?", - заявил О.Бабанов журналистам в воскресение.
Он утверждает, что в отношении него и его сторонников "со стороны МВД, Госкомитета национальной безопасности готовятся провокации". "Но я не буду подаваться на провокации, мы не будем ничего захватывать, но мы будем фиксировать все нарушения (...), работать и ждать, пока люди проголосуют. Я хочу дождаться результатов выборов и сказать свое мнение", - добавил О.Бабанов.
Он также заявил о зафиксированных его наблюдателями серьезных нарушениях на выборах, где, в частности, на юге Киргизии, где "правоохранительные органы вмешиваются в процесс голосования".
В воскресение в Киргизии проходят выборы президента. В них участвуют 11 кандидатов, среди них сразу три бывших премьер-министра: О.Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Темир Сариев.
Полномочия действующего президента Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, и он не имеет права повторно баллотироваться.
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