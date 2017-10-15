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СНГ 15.10.2017 13:13

Оппозиционный кандидат в президенты Киргизии Бабанов заявляет о серьезных нарушениях на выборах

Оппозиционный кандидат в президенты Киргизии, лидер оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов считает, что проходящие в воскресения в республике президентские выборы не являются честными.

"Сегодня нет честных выборов... (...) правоохранительные органы вмешиваются в выборы, разве это честные выборы, зачем такие проводить?", - заявил О.Бабанов журналистам в воскресение.

Он утверждает, что в отношении него и его сторонников "со стороны МВД, Госкомитета национальной безопасности готовятся провокации". "Но я не буду подаваться на провокации, мы не будем ничего захватывать, но мы будем фиксировать все нарушения (...), работать и ждать, пока люди проголосуют. Я хочу дождаться результатов выборов и сказать свое мнение", - добавил О.Бабанов.

Он также заявил о зафиксированных его наблюдателями серьезных нарушениях на выборах, где, в частности, на юге Киргизии, где "правоохранительные органы вмешиваются в процесс голосования".

В воскресение в Киргизии проходят выборы президента. В них участвуют 11 кандидатов, среди них сразу три бывших премьер-министра: О.Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Темир Сариев.

Полномочия действующего президента Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, и он не имеет права повторно баллотироваться.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КАНДИДАТ, ВЫБОРЫ, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]